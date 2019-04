‘Niet voor iedereen is the sky the limit,’ zei Peter Boeckx in de inleiding van ‘Don’t Worry, Be Happy’, alsof je na vier seizoenen protserigheid echt was gaan geloven dat het in Vlaanderen vol Harry’s en Olga’s liep. Maar liefst een vijfde van alle Vlamingen leeft tegen de armoede-grens aan, ging de programmamaker verder. Het waren die mensen om wie ‘Don’t Worry, Be Happy’ draaide: stuk voor stuk beschikten ze over een pover budget, maar hun levensvreugde kwam daardoor niet in het gedrang. Het bracht Boeckx ertoe hen onomwonden ‘levens-kunstenaars’ te noemen. Ho maar.