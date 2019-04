Vanwaar alle heisa? Beyoncé was pas de eerste zwarte vrouw die op Coachella – in 2019 toch al aan de twintigste editie toe – mocht headlinen. Een beetje zoals Rihanna op Pukkelpop, maar dan... uitstekend! Haar plan was om een klein leger zwarte performers rond zich te verzamelen die in een weelderig spektakel met het vaandel van de blackpride mochten zwaaien. B’s moeder had er geen goed oog in: ‘Zal het witte publiek op Coachella niet in de war zijn?’ Haar respons: ‘Ik heb eindelijk een stem waar iedereen naar luistert. Ik móét dit doen.’ Op de klankband van ‘Homecoming’ krijgt ze steun van Nina Simone, Maya Angelou en Toni Morrison, gezelschap waarin Queen B niet detoneert.