In Nederland is programmamaker Tim den Besten stapje voor stapje bezig uit te groeien tot een cultfiguur. Sommigen roemen zijn natuurlijke uitstraling en enthousiasme, anderen noemen hem een aanstellerige relnicht. In zijn interviews is de Rotterdammer altijd nadrukkelijk aanwezig, en toch weet hij altijd te verrassen met onverwachte gasten en een losse stijl. Eerder portretteerde hij bekende Nederlanders tijdens een dagje op de camping en maakte hij een documentaire over zijn afkeer tegen voetbalvrouw Yolanthe Cabau van Kasbergen; in zijn nieuwe programma ‘De Outsiders’ kiest Den Besten voor een iets serieuzere insteek. De serie draait om mensen die, al dan niet bewust, buiten de gebaande paden lopen.

Het thema van de eerste aflevering was eten. Zo maakte de kijker kennis met ‘veganistische jager’ Marijke, de volledig zelfvoorzienende Robert, en met Jeanette, die als fruitariër niets anders eet dan, u raadt het al, fruit. Den Besten treedt zijn onderwerpen met open vizier tegemoet, en dat is aangenaam om naar te kijken. Zijn vragen zijn vaak bijna kinderlijk (‘Maar als je dan ‘s avonds op de bank lekker een filmpje kijkt, wat eet je dan?’) maar hiermee bereikt hij precies wat belangrijk is bij een dergelijk programma: een antwoord op de vragen waar iedere kijker benieuwd naar was. De diepgang schiet er soms een beetje bij in. Zo zou je bij een levensstijl waarbij een groot deel van de noodzakelijk geachte voedingsmiddelen ontbreken toch een paar kritische vragen mogen verwachten over, om maar iets te noemen, de gezondheidsrisico’s ervan. En hoe ethisch is het dat Jeanette, die nog geen slablaadje eet omdat ze de plant niet wil laten sterven, voor haar fruitobsessie de hele wereld overvliegt? Door deze vragen niet te stellen blijven de interviewer en de gast weliswaar vriendjes, maar echt spannend wordt het ook niet.

Het is prettig dat de programmamakers geen haast lijken te hebben. De leefwereld van de drie geportretteerden wordt sec in beeld gebracht, en we krijgen de kans om daar in alle rust van te genieten. Het is dan ook verstandig dat Den Besten zich, in vergelijking tot zijn eerdere programma’s, wat meer op de achtergrond positioneert, om meer ruimte te gunnen aan zijn gasten. Af en toe maakt hij een uitglijdertje in de vorm van een jolige blik of een flauwe kwinkslag, maar dat zullen we hem vergeven: zijn persoonlijkheid geeft ‘De Outsiders’ de nodige eigenheid mee, zodat het nergens echt saai wordt. Deze eerste aflevering was een mooie start en stemt nieuwsgierig naar de rest van de reeks.

