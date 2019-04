Ook in de tweede jaargang speelt ‘De Columbus’ zich namelijk ‘Ergens onderweg’ af, in de meters tussen vertrekpunt en eindbestemming. Soms is een bestemming zelfs helemaal overbodig: toen Jeroen Meus in de eerste aflevering IJsland trok uit Lybaerts kauwgombak, kon je wel raden dat het duo nooit echt zou aankomen. Reykjavik is een mooie stad, maar net iets te ver weg. In de plaats werd er gewoon rücksichtslos richting noorden gereden, wat betekende dat Lybaert en Meus vooral Groot-Brittannië zouden aandoen.