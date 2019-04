'Dierendokters 24/7' op Eén: 'Hoe identificeer je een os met sinusitis?'

Nog geen vijf minuten ver in ‘Dierendokters 24/7’ had je al iets bijgeleerd. Namelijk: hoe een os met sinusitis te identificeren. De truc, zo leerde je, is om het koebeest met de volle vuist tegen de kop te meppen en te zien of het zich afwendt. Boeiend, maar je vroeg je af wat de ontdekker van die diagnosetechniek aan het uitproberen was toen hij zijn eurekamoment beleefde: een vraag die iets later terugkwam toen je de onvermijdelijke scène kreeg waarin een paard in de endeldarm getast werd.