'Is er een dokter in de zaal?' op Eén

‘Kan iedereen nog volgen?’, ‘Is er wifi in Tahiti?’, ‘Wie wordt de man van Phaedra?’ Als programma’s zichzélf al in vraag beginnen te stellen, doet u dat misschien beter ook. Maar kijk: ‘Is er een dokter in de zaal?’ blijkt reuze mee te vallen.

3.0 5 0

Het liet zich aankondigen als ‘een show over alles wat met onze gezondheid te maken heeft’ maar omdat risico’s in tv-land te mijden zijn als een E. coli-cocktail, kan je ‘t zo samenvatten: wat ‘Scheire en de schepping’ deed voor de wetenschap, ‘Bloot en speren’ voor de geschiedenis of ‘Control Pedro’ voor het internet, doet ‘Is er een dokter in de zaal?’ nu voor de gezondheid. Enkele rondes lang worden weetjes gecheckt, anekdotes verteld en professionele lachkrampen opgewekt, met als rode draad een totaal willekeurige puntentelling.

Philippe Geubels maakt zijn debuut als quizmaster met de overgave van Homer Simpson - een typerende inleiding: ‘we beginnen vandaag met de eerste ronde, omdat het de ronde is waar we mee beginnen’ - maar die voeten-op-het-bureau-aanpak gaat ‘m af: Philippe is zichtbaar in zijn sas in de wereld der kwaaltjes en bijsluiters. Te gast: Erik Van Looy, een mens die in een zuigplek graag een uitgezaaide huidkanker herkent, Jens Dendoncker, die de programmamakers ter wille was door spontaan een antiek darmspoelingsapparaat aan zijn lippen te zetten, en comedian Seppe Toremans. Maar de leukste tussenkomsten kwamen, zoals ze in dit soort vluchtige aangelegenheden wel vaker doen, uit de mond van Maaike Cafmeyer: verkochten ze wat zij heeft maar in de apotheek.

‘Mensen delen 70 procent van hun DNA met de slak. Bij sommige ambtenaren kan dat oplopen tot 94 procent.’ Moppen in een panelshow zijn zoals vrije schoppen met een springende muur: wie laag mikt, treft al gauw doel. Maar bij de vele tot improvisatie uitnodigende vragen (‘Waar denk je dat dit voor dient?’) kon je vooral het tuimelkruid door de hoofden van de panelleden horen rollen. De vréémdste improvisatie? Op de vraag ‘Wat is er schadelijk voor je gezondheid?’, gooide Erik Van Looy eruit: ‘Drinken uit een Dixi.’ Voor één keer liet Philippe Geubels een tandenmop schieten. De tussenkomsten van huisarts Sofie Lemmens moesten een overdosis lolligheid voorkomen.

Wat onthoud ik? Dat cashewnoten veel ijzer bevatten, dat donkere sterke dranken zorgen voor zwaardere katers en dat je geeuwt als je iemand leuk vindt. (Dan is deze jongen superfan van Tamino!) En dat onder je intellectuele capaciteit presteren op het werk, ervoor zorgt dat je effectief minder slim wordt. Wat slecht nieuws is voor het niveau van deze rubriek, want ik heb beroepshalve het hele seizoen van ‘Temptation Island’ achter de kiezen. Volgende week nog eens ‘Is er een dokter in de zaal?’ zal waarschijnlijk weinig zoden aan de dijk brengen, maar kwaad kan het allerminst.