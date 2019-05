Een mens zou voor minder gaan duizelen. Of ‘Undercover’ een sleeper hit wordt in Zuid-Korea, India of – in het Netflixuniversum is alles mogelijk – Botswana valt nog af te wachten, maar één conclusie kunnen we na de uitzending op Eén alvast trekken: qua look, acteerwerk en suspens zal ‘Undercover’ allerminst uit de toon vallen naast de betere Scandinavische, Britse en Amerikaanse crimireeksen die de streaminggigant in de aanbieding heeft.