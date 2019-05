Dat houdt ’m niet tegen om er terug in te vliegen na een telefoontje van zijn overste (Barbara Sarafian), en samen met een radeloze Brit (Tom Hollander) op zoek te gaan naar diens in de prostitutie verzeild geraakte nichtje. Maar voor de plot – nochtans opnieuw van Harry en Jack Williams – hoeft u het niet te doen: voor een serie met een transseksuele maffiabaas, een hoererende Manou Kersting én een kettingzaagonthoofding, is het maar een droge boel – die grote twist zag je aankomen als een op je afstormende Hulk. Het betreft hier een verdwijning, maar er hangt geen mysterie in de lucht: deze pilot is vooral een aaneenschakeling van korte gesprekken die het verhaal moeten duiden, terwijl ‘show, don’t tell’ toch nog altijd een heilig gebod van goede fictie is.