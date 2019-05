'Blanco' op Canvas

Het duo ging – ce n’est pas évident – in heel België op zoek naar stemweigeraars. In dit geval kon dat met gemak gebeuren omdat Nahid Shaikh even goed in het Frans als in het Nederlands haar vlotte zelf is. Phara de Aguirre bleek dan weer een tussentaal te beheersen waarmee ze zelfs tot diep in het dokwerkersmilieu kon doordringen: ‘Allé, jong , da’s een stem die we kwijt zijn!’

Op visite bij foertstemmers verwacht je enige clichés, en die waren er ook - ‘’t Zijn allemaal dieven!’ – maar gemiddeld was het een stuk interessanter om hun motivatie te beluisteren: verhalen over vastgelopen levens, over zinkende welvaart en angst voor rekeningen, over een kreupele democratie en fout ingerichte economie die te veel steken en mensen laten vallen.