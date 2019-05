De ijzeren wet van de casino’s in Las Vegas is dat het huis altijd wint, en eigenlijk geldt voor het Huis van Afgevaardigden in Washington hetzelfde. In het minst bekende politieke orgaan van de Amerikaanse democratie heerst het voor driekwart uit mannen bestaande establishment.

3.5 5 0

Sommige afgevaardigden zaten bij de vorige verkiezingen in 2018 al zo lang onuitgedaagd door andere kandidaten op hun comfortabele stoel dat hun bilnaad er niet meer uit te strijken viel en ze bijna niet meer wisten hoe ze campagne moesten voeren. Gek genoeg was het Trump die daar verandering in bracht.

Toen The Donald in 2016 de presidentsverkiezingen won, beseften enkele working class heldinnen dat nu werkelijk alles mogelijk was, en ze daagden in de voorverkiezingen van de Democratische Partij prompt de politieke sterkhouders uit hun districten uit. In Netflix’ nieuwe documentaire ‘Knock Down the House’ volgt Rachel Lears vier van hen tijdens hun verkiezingscampagnes. Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush en Paula Jean Swearengin zijn politieke pluimgewichten wanneer ze de uitdaging aangaan, maar ze ontpoppen zich allen tot bevlogen vertegenwoordigers van hun gemeenschappen.

Lears laat vooral haar slimme montage het vertelwerk doen en toont en passant dat ook achter deze schijnbaar uit het niets de politieke arena inwandelende vrouwen enige vorm van tactische machinerie schuilgaat. Het verschil met de zittende tegenstanders? Die doen het met geld uit grootkapitaal en lobbyisten terwijl de campagnes van hun uitdaagsters steunen op crowdfunding en vrijwilligers. En zo wordt een documentaire die de lof zingt van zij die tradities op de korrel nemen ironisch genoeg een al bij al vrij traditioneel verhaal van David versus Goliath.

Maar kom, aan het eind zit je toch weer net iets te luidruchtig te hopen dat de reus valt, en in tijden waarin de kiezer weleens van apathie beschuldigd wordt, weet Rachel Lears toch maar mooi een spannende en welhaast ontroerende film te puren uit de verkiezingen voor het lagerhuis van een bicameraal parlement. Wie doet het haar voor pakweg de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers na?