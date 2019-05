De tijd vliegt, voor iedereen, en zo moest Marcel Vanthilt tot zijn grote verbazing en ook wel lichte ontsteltenis vaststellen dat hij zestig jaar was geworden. Dus besloot de man, in het diepst van zijn gedachten en zeker ook volgens zijn kapper hooguit een gevorderde tiener, een programma over het eeuwige leven te maken. Met die mogelijkheid, of althans toch de kans dat we ons leven in de al dan niet nabije toekomst aanzienlijk kunnen verlengen, lijken namelijk steeds meer wetenschappers ernstig rekening te houden.