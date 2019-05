‘On the Road zonder Jack’ moest een verrassende kijk worden op het land dat Kerouac in de bijbel van de beatgeneratie meerdere malen heeft doorkruist, maar uit de eerste aflevering blijkt vooral dat het de zoveelste reisreportage is die ons ervan moet overtuigen dat die Amerikanen echt wel rare jongens zijn.

Miami wordt in het boek van Kerouac nooit aangedaan, maar het houdt Vrydaghs niet tegen om zijn reis daar aan te vatten. De documentairemaker koopt er de Chevrolet Caprice waarmee hij tot in Seattle hoopt te rijden, hij noemt er zijn eerste geïnterviewde in een voice-over al snel een ‘megalomane gek’ en laat zich na amper vijf minuten het vaakst gehoorde cliché over de VS ontvallen: ‘Alles is hier fake.’ Maar niet getreurd of getalmd, want er moet in twee maanden tijd meer dan 5.000 kilometer afgelegd worden. Tijd genoeg voor de betere benzineslurper of kloeke kilometervreter, maar voor wie onderweg ook uitgebreid mensen wil spreken over de staat van hun staat, is het haastwerk. En dat is eraan te zien. De openingsepisode van Vrydaghs’ roadtrip duurt amper een halfuur, maar toch zit er materiaal in dat nooit de eindmontage had mogen halen. Vrydaghs wil geen journalistieke reeks maken, maar intuïtieve gesprekken voeren. In de praktijk komt het erop neer dat hij lukraak mensen aanspreekt en ze vervolgens flink door laat ratelen. Vrydaghs stelt onder anderen een stel daklozen tentoon en filmt hen terwijl ze dronken kibbelen. Kleurrijke figuren zijn het zeker, maar voor je tijd hebt om je af te vragen hoe het met hen zover is kunnen komen, heeft Vrydaghs ze alweer achtergelaten in de stofwolk van zijn Chevy. Als het nu nog stof tot nadenken was, dan zou je hem zijn oppervlakkige aanpak nog kunnen vergeven, maar wie vluchtig voyeurisme probeert te verkopen als oprechte interesse in de gewone man, is even nep als de flamboyante autoverkoper die hem een opgepoetst wrak aansmeert als een waardevolle oldtimer. (sdw)