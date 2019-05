Diezelfde lui pakken daarom, tussen twee weetjes over het dopplereffect door, ook graag uit met hoezeer ze ‘University Challenge’ genegen zijn: een aartsmoeilijke scholenquiz op BBC, gebracht met het sérieux van een fusillade en gepresenteerd door Jeremy Paxman, het soort Brit dat nog bewaard wordt in een vaatje marmite en zelfs van ver niet lijkt op Jeroen Meus.

Ook Otto-Jan Ham lijkt niet op Jeroen Meus, en dus was hij een valabele kandidaat om ‘De Campus Cup’ voor te zitten: een quiz die zich qua insteek liet inspireren door ‘University Challenge’ en studenten van Vlaamse universiteits- en hogeschoolcampussen tegen elkaar uitspeelt. Waarom ‘De Campus Cup’ daarvoor tot de late avond op Canvas wordt veroordeeld, begreep je al snel: de eerste vraag die Ham in zijn nieuwe functie stelde, was er zowaar eentje over kernfysica. Je ziet het Ben Crabbé niet doen. De deelnemende ploegen werden bovendien de hele aflevering niet opgezadeld met een goedlachse maar onwetende BV, en de vraagstelling verliep ook al met een vaart waaruit je kon afleiden dat er vooral een quìz beoogd werd: vragen en antwoorden, en liefst nog een beetje snel ook.