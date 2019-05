'Love Island' op VIER: wanneer Instagram-profielen volstaan als curricula vitae

Helder beschrijven hoe ‘Love Island’ dat zou doen, die ware liefde vinden, is dan weer een kunst. Dat zag je aan het feit dat de makers er zelf evenmin in geslaagd waren. Als geheel had het wat weg van een relationele stoelendans: een stel glimmende vrijgezellen werd in een villa opgesloten, wie tussen twee stoelen plofte en alleenstaand bleef, mocht beschikken. Een doordachte kritiek op de samenleving, dacht je. Maar nee.

Als ‘Love Island’ iets niet was, dan wel doordacht. Nog voor het eerste reclameblok kreeg je namelijk al door dat je naar een doorslagje van ‘Temptation Island’ zat te kijken - zonder het schandaal maar met behoud van de diepzinnige gesprekken, en onscherp in beeld gebracht met camera’s die wellicht ooit nog dienst geklopt hadden bij ‘Big Brother’. Een premisse zo waterig dat ze in de praktijk natuurlijk oerend vlug uitliep op een gezwets van heb ik jou daar: stompzinnig palaveren dat in de beste gevallen iets weghad van uitademen in klanken.