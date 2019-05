'Can You Feel It': de eerste muziekdocu op Canvas waarvan de overhead-stem niet door Luc Janssen werd ingesproken?

‘If Pac-Man had affected us as kids, we'd all be running around in dark rooms, munching pills and listening to repetitive electronic music’ . Een grap van de Britse comedian Marcus Brigstocke die niet in de voortreffelijke, driedelige BBC-documentaire ‘Can You Feel It, How Dance Music Conquered the World’ zit, maar wel, euh, grappig is. Ter inleiding.

4.0 5 0

‘Can You Feel It’ laat zien hoe niet Pac-Man maar een aantal slimme en gepassioneerde DJ’s, producers en muzikanten aan de slag gingen met nieuwe én vergeten technologie en zo verantwoordelijk waren voor de geboorte, opkomst en werelddominantie van dance. Deel 1, afgelopen donderdag uitgezonden op Canvas, zoomde in op ‘The Beat’, en het duurde dan ook geen twee minuten of er verscheen een Roland TR-808 in beeld, een vlak na lancering al in onbruik geraakte ritmebox die in de jaren tachtig tot ieders verbazing zou gaan instaan voor de hartenklop van hiphop.

En later dus ook van dance. We zagen Marvin Gaye, die in 1982 de 808 van onze Tars Lootens gebruikte om ‘Sexual Healing’ uit de grond te stampen, en werden vervolgens terug naar de disco van de jaren zeventig geslingerd, toen drummer Earl Young voor ‘The Love I Lost’ van Harold Melvin een basdrum op elke tel van maat plaatste (in plaats van enkel op de twee en de vier, zoals tot dan toe in de popmuziek gebruikelijk was), het tempo opvoerde tot 120 beats per minuut, en zo de blauwdruk uittekende voor de perfecte dansbeat.

Een dansbeat die in New York disco veroorzaakte, en later naar Chicago verhuisde waar DJ’s Frankie Knuckles en Ron Hardy hem gebruikten onder een mix van funk, disco en Europese electro die een nieuwe naam verdiende: house. In Detroit, waar Kevin Saunderson, Derrick May en Juan Atkins er een killere, meer futuristische draai aan gaven, noemden ze het techno.

Het duurde lang voor house en techno uit de hangars, de leegstaande fabriekspanden en algehele underground geraakten, maar toen ze er in Groot-Brittannië XTC op gingen slikken, was het hek van de dam. Een jaar later viel in Berlijn de muur op de tonen van ‘Pacific State’ van… 808 State, en was de cirkel voor wat aflevering één betrof mooi rond.

De makers van ‘Can You Feel It’ gingen op bezoek bij nagenoeg alle sleutelfiguren en schetsen gevat de sociale context waarin één van de laatste grote nieuwe muziekgenres is kunnen ontstaan. En wat was het fijn om nagenoeg vergeten klassiekers (door ons dan toch) als ‘Clear’ en ‘Alleys of Your Mind’ van Cybotron, ‘Energy Flash’ van Joey Beltram en, in minder mate, ‘Theme from S’Express’ nog eens terug te horen.

Was dit trouwens de eerste muziekdocumentaire in heel erg lang op Canvas waarvan de overhead-stem niet door Luc Janssen werd ingesproken? Goed gedaan hoor, Ilse Liebens, maar het was wel even wennen.