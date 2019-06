Koplampen in de nacht, de open laadklep van een pick-uptruck en een onheilspellend streepje muziek: de filmische reconstructie van de illegale wapentrafiek tussen Saudi-Arabië en Syrische rebellen mocht duidelijk niet evenveel kosten als de verhandelde raketwerpers zelf. Zo creatief als de Saudi’s zich tonen in hun boekhouding, zo weinig creatief tonen documentairemakers Mike Rudin en Mike Radford zich in het ontrafelen ervan.