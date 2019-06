'Big Little Lies' op Play: 'Meryl Streep tilt een toch al steengoede serie naar een nog hoger niveau'

Dat geldt ook voor de serie waarin Witherspoon samen met Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley en Zoë Kravitz de hoofdrol speelt. ‘Big Little Lies’, naar de bestseller van Lianne Moriarty, werd twee jaar geleden een van de grootste hits van HBO, zowel bij het publiek als bij de critici. Oorspronkelijk was de reeks opgevat als een miniserie: net als in het boek zou het verhaal stoppen toen de mysterieuze dood van Perry White (Alexander Skarsgard), de geweldenaar die het leven van zijn vrouw Celeste jarenlang tot een hel maakte, opgehelderd was. Maar het succes besliste daar anders over, en de makers moesten op zoek naar een manier om een vervolg aan het verhaal te breien zonder de kijkers het gevoel te geven dat ze een overbodig bisnummer voorgeschoteld kregen.