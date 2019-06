Dat deed het met een laatste aflevering waarin het gedienstig nog een paar tips wilde meegeven: een beknopte handleiding voor een geslaagde reis zoals Wim Lybaert er het voorbije voorjaar een handjevol tot een goed einde gebracht had, maar die al bij al weinig meer was dan een schaamlapje om met een compilatieaflevering weg te komen.

Dat terugblikken gebeurde met beelden die de eigenlijke afleveringen niet gehaald hadden, vermengd met beelden die je al kende maar waarvan je het niet erg vond om die nog een keertje te zien. Zoiets pleitte voor ‘De Columbus’: in een tv-seizoen waarin je makkelijk programma’s kon vinden die je zelfs tijdens de eerste keer al moe gezien was, bleef je toch zitten toen Lybaert aan het recycleren ging. Zo gebeurde het dat door die herhaling het idee achter het programma nog eens mooi uit de verf kwam: reizen naar een plaats waarvan je deksels goed weet dat je die nooit zal bereiken. Je vertrekplaats inruilen voor het ongewisse volstond al. En als de BV naast Wim Lybaert tussen twee kilometerpalen zin had om een zielenroersel prijs te geven aan zijn gelegenheidsgezel, dan was dat mooi meegenomen. Het sierde de vaardige handen achter ‘De Columbus’ dat ze hun eigenwaarde niet lieten afhangen van die momenten die de ochtend nadien de krant haalden. Hoewel er dit seizoen meer dan eens nieuwswaardige ontboezemingen gedaan werden door de BV’s in de passagiersstoel, haalden zulke fragmenten opvallend zelden de compilatieaflevering.