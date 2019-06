Het wielrennen duldt geen pottenkijkers. Als je beleefd bent, mag je misschien even de drempel van de voordeur over. Maar in de keuken, waar je het gelach hoort opstijgen en het bijzonder gezellig lijkt, mag je niet binnen. In ‘De kleedkamer’ proberen ze, zoveel jaren na de feiten, dat mysterie een beetje op te heffen.