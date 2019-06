Na 'Climate change: the facts' op Canvas, waren we écht aan iets sterks en zo CO2-neutraal mogelijks met ijs toe

‘Climate change: the facts’ zette, middels getuigenissen van een kransje toppers uit de klimaatwetenschap, beelden die ons meer dan eens de adem afsneden en de fluwelige maar hoorbaar bezorgde stem van Sir David Attenborough, de feiten nog eens klaar en duidelijk op een rijtje. En die blijven zo onthutsend dat ze elke dag in kranten, journaals en wat ons betreft op billboards langs de autosnelweg, als het écht moet met een breed lachende Niels Destadsbader ernaast, vermeld zouden moeten worden. Tot iederéén – ja, zélf u daar, met die eeuwig ongeinteresseerde blik - van de ernst van de situatie is doordrongen.

Om het nog eens kort samen te vatten: de aarde is de laatste honderd jaar gemiddeld één graad warmer geworden. Dat lijkt niet veel, maar het zorgt voor een grondige en catastrofale verstoring van de delicate eco- en weersystemen waar alle leven op deze blauwe knikker, en dus ook onze beschaving, van afhangt. De gevolgen zijn nu al zicht- en voelbaar: meer overstromingen, uitslaande bosbranden, stormen en – u voelt het terwijl u dit leest wellicht aan den lijve - verzengende hittegolven. Gletsjers smelten steeds sneller en onherroepelijker weg, diersoorten sterven uit en door de stijgende spiegel van zeeen en oceanen is de woonplaats van miljoenen mensen bedreigd, wraakroepend genoeg vooral in delen van de wereld die niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming.