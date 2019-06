De makers van ‘Dit was Yasmine’, zij die haar van dichtbij hadden gekend, mikten daarom breder, en hadden ervoor gekozen om haar muziekcarrière de voornaamste leidraad te maken van hun documentaire. Van talentenjachten ging het naar ‘De Soundmixshow’ en ‘Tien om te zien’, waar Yasmine met eigen nummers maar volledig volgens de tijdgeest een niet onverdienstelijke kopie van Isabelle A neerzette. Jos van Oosterwijck - de Vlaamse provincieweg naar de roem liep in die jaren nog door zijn navel - zag er bijgevolg niet veel in, maar Dieter Troubleyn en Sergio, filegenoten op dezelfde provincieweg, wisten al dat er meer in haar school. Toen ze muzikant en producer Eric Melaerts tegen het lijf liep, kwam het eruit. De band die Melaerts met Yasmine had, kon hij in de documentaire niet anders beschrijven dan onmiskenbare liefde, ook al was Yasmine er toen al lang uit dat ze liever voor eigen publiek zong.

Op zulke momenten maakte ‘Dit was Yasmine’ af en toe een zijsprong om te tonen dat een documentaire daarom geen eerbetoon is. ‘Yasmine was heel genereus, maar ze nàm ook’, wist Martine Prenen. Aandacht voornamelijk, en troost. Troubleyn had het over het verschil tussen Hilde en ‘de Yasmine-Hilde’, en hoe die eerste de tweede soms als levend schild voor zich uit hield om erachter al haar onzekerheden te verstoppen. Het was in die zijsprongetjes dat ‘Dit was Yasmine’ even niét over Yasmine ging, maar over Hilde Rens: een onderscheid dat ertoe deed, zo begreep je, maar dat in de documentaire niet altijd gemaakt werd.