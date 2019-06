Voor wie ‘Thuis’ dagelijks naar rechts swipet – ik, om maar eens zo’n burger te noemen, ook al is het dan vooral omdat ik stekelverliefd ben op Olivia – was het dus duidelijk: in de laatste aflevering van seizoen 24 gingen de scenaristen zich weer bezuipen. De hoogzwangere Tamara zou een kleine Inuit uit het geboortekanaal ploppen. Er zou een filmpje uitlekken dat dokter Ann ontmaskerde als IS-onthoofdingsbeul. Aliens zouden komen aanreizen, en bekennen dat zij het waren die het suffige sulletje Stan in een kleine-piemel-psychopaat veranderd hadden. En Olivia zou eindelijk – ein-de-lijk – opbiechten aan haar Lowie dat ze al jaren smoorverliefd is op de schrijver van dit matige opstelletje.

En toch, hier de realiteit: de finale van ‘Thuis’ werd dit jaar niet bedacht na negen lauwe gin-tonics op het eindeseizoensfeestje. Het was allemaal eerder ingetogen en voorspelbaar – en dat bedoel ik vooral als een compliment.