Met een beetje geluk beleef je een unieke trip die doordrongen is van het mysterie dat over de uitgestrekte rode vlaktes van de outback hangt - films als ‘Walkabout’, ‘Mad Max’, ‘The Last Wave’, ‘Wake in Fright’ en, vooral, het meesterwerk van Peter Weir uit 1975: ‘Picnic at Hanging Rock’. Maar één verkeerde bocht en je komt op gevaarlijk terrein: bij dat ándere ‘Picnic at Hanging Rock’, bijvoorbeeld, de lamlendige tv-remake van zes afleveringen die heden op Canvas loopt.