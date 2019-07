'Extra Time': geen stemverheffing, geen ergernis, geen Mulder

Egan Bernal moest nog als jongste Tour-winnaar ooit het podium op in Parijs toen de bal alweer rolde in de Jupiler Pro League en allerlei vragen opdoemden in ons hoofd. Hoe zou de VAR het ervan af brengen in zijn bloedhete busje? Zou Anderlecht meteen winnen met Vincent Kompany aan het roer? En zou ‘Extra Time’, zonder de naar VTM overgestapte analisten Marc Degryse en Jan Mulder, nog hetzelfde niveau halen?

3.0 5 0

Over de VAR kunnen we kort zijn: hij bleef foutloos, wat als prettige bijkomstigheid had dat er niet over gezeurd kon worden in ‘Extra Time’. Anderlecht en Kompany verging het minder goed: zij verloren van KV Oostende, wat de makers van ‘Extra Time’ dan weer op het idee bracht om de Oostendse assistent-trainer Franky Van der Elst als eerste gast van het nieuwe seizoen – het elfde ondertussen – uit te nodigen. Ook dat had een prettige bijkomstigheid: aan dezelfde tafel zat ook Gert Verheyen, één van de nieuwkomers waarmee ‘Extra Time’ het verlies van Degryse en Mulder hoopt op te vangen, maar vooral Van der Elsts boezemvriend én ex-trainer van Oostende. Goeie casting. Helaas, tot gedenkwaardige ontboezemingen leidde de reünie niet. Of het moest die ene bekentenis van Van der Elst zijn, dat hij Verheyen niet meer kan volgen op de koersfiets. Iets waar Karl Vannieuwkerke in ‘Vive le vélo’ vast raad mee had geweten.

Verheyen zat op de stoel van Mulder, maar is de natuurlijke opvolger van Degryse, ook wel ‘de slimste analist van het land’ genoemd. Daar moet Verheyen niet voor onderdoen. Weinigen die het spelletje zo doorgronden als hij en het zo goed kunnen verwoorden. Verheyen zoekt minder de polemiek dan de meer cassante Degryse. Hij had het over ‘diepgang zonder bal’ en ‘loopacties’: jargon waarvan Mulder dan weer ongemakkelijk op zijn stoel zou zijn gaan wiebelen. Of een speler wiens naam over de tafel ging nu een verdediger dan wel een aanvaller was, kon de Neerlandse romanticus weleens worst wezen, maar er gebéúrde wel altijd iets met stoorzender Mulder aan de tafel. Nu niet: het programma kabbelde gezapig voort. Inhoudelijk niets mis mee, de diehardvoetbalfan komt nog steeds – of, wie weet, meer dan ooit – aan zijn trekken.

Ook op de droge humor van Frank Raes zit nog geen sleet. Bij het beeld waarop te zien was hoe Van der Elst tijdens Anderlecht – Oostende zijn sokken optrok, als gold het een directief van de nieuwe Noorse coach Kåre Ingebrigtsen, jende Raes hem wat. Waarop Van der Elst, even droog: ‘Ik wilde nog invallen.’ Spannender werd het niet. Geen stemverheffing, geen ergernis, geen Mulder. God weet hoe vaak ik hem vervloekt heb, maar ik zeg het toch maar: ze/we gaan hem missen.