'Zomergasten': het was moeilijk plaspauzes kiezen in de eerste van zes afleveringen van deze Nederlandse televisie-obelisk

Dat had uiteraard met de gast te maken. Anderhalf jaar al moet John van den Heuvel nerveuze schaduwen gedogen: de misdaadjournalist wordt permanent beveiligd nadat hij bedreigd werd door ‘mensen die heel vervelende plannen met me hebben’. Hij sprak er eerder laconiek over: als de maffia alvast aan je in memoriam begonnen is, ga je wellicht automatisch aan Realpolitik doen.

In deze ‘Zomergasten’ de rode draad: misdaad. Na een fragment uit 1974 over de Hell’s Angels stipte Van den Heuvel aan dat het hier ‘geen gezellige brommerclub’ betrof. Geen overbodige analyse, want op basis van de reportage kon je eventueel denken dat het om een vriendengroepje van kansloze misfits ging die gewoon een beetje kermis in hun leven wilden, en de swastika als een terloopse emoticon gebruikten.