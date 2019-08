'NBC's 'Elvis' All Star Tribute': 'Wie waren die 'All Stars' die in de buzz vooraf met veel brille werden aangekondigd en waar ik er niet één van kende? '

Dat laatste is een lelijk woord voor 'doen alsof': 'doen alsof' het nog Wereldoorlog II is, 'doen alsof' wij cowboys zijn of boeren van Bokrijk.

Die originele 'Come Back Special' is om vele reden televisie-geschiedenis. Elvis’ weerzinwekkende manager, Colonel Parker, wilde er een brave Kerstspecial van maken, met veel valse sneeuw, zingende damherten en witte baarden van het beste kunstsatijn. Maar Steve Binder, de regisseur zag dat helemaal anders, zoals echte regisseurs plegen te doen. Hij hield bijvoorbeeld écht van Elvis en vond het doodjammer dat de persona van Presley, en tegelijk ook zijn hele geweldige back catalogue, door de jaren zestig heen verstikt geraakt waren onder de baggerstroom van films die de King toen van Parker moest maken in het Holle Woud.