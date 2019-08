'The Clinton Affair': 'De zoveelste eruptie van Mount Bimbo'

Lewinsky, die voor ‘The Clinton Affair’ meer dan twintig uur lang werd geinterviewd, duikt overigens pas aan het eind van de eerste aflevering even op. In een nogal lange aanloop schetsen de makers eerst wat er aan de zaak voorafging. Te beginnen met de klinkende verkiezingsoverwinning van de jonge en charismatische Bill Clinton, die het in 1992 met veel overtuiging haalde van de naast zijn opponent wel zéér grijs en reumatisch ogende zittende president George Bush Sr. ‘When Democrats lose they get sad, when Republicans lose they get mad’, citeert iemand vervolgens een puntig politiek gezegde. En zo geschiedde. De nieuwe president had amper zijn intrek in het Witte huis genomen of de gekrenkte Republikeinen gingen, met inzet van alle stoottroepen, met een bijna vreeswekkende verbetenheid op zoek naar bezwarende feiten die Clinton daar zo snel mogelijk weer konden verdrijven. Die dachten ze al snel gevonden te hebben met wat het Whitewaterschandaal ging heten: een schimmige vastgoeddeal in Arkansas waarbij Clinton en echtnote Hillary jaren voordien een dubieuze rol zouden hebben gespeeld. Een en ander zou tot op het bot worden uitgezocht door speciaal aanklager Ken Starr, de meest boekhouderachtig ogende mens ooit, maar hoe meer die de zaak met zijn Dream Team van rechtse topadvocaten uitspitte, hoe duidelijker werd dat de Clintons niks strafbaars kon worden aangewreven. Net toen hij gefrustreerd de handdoek in de ring wilden gooien, werd Starr gered door de getuigenis van Paula Jones, een vrouw die beweerde dat Clinton haar in 1991, toen hij nog gouverneur van Arkansas was, seksueel zou hebben lastiggevallen. De zaak Whitewater veranderde op slag in de zaak Paula Jones. Toen Starr en co daarna ook ter ore kwam dat Clinton er een affaire op na had gehouden met een jonge stagiaire in het Witte Huis leek de weg naar een afzettingsprocedure wijdopen te liggen.