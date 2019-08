'First Dates' op Eén: 'Ongemakkelijk schuifelen en pocherige prietpraat'

‘First Dates’ doet terugdenken aan de puberteit van reality-tv, toen er nog vlotjes van werd uitgegaan dat het genre van nature inhield dat er gegluurd moest worden. Het idee is dat je er getuige van bent hoe twee alleenstaanden elkaar voor het eerst treffen in een restaurant. Om het gluren te bevorderen is de eetgelegenheid van vloer tot plafond behangen met camera’s – tot in de toiletten toe, wat televisiemakers blijkbaar niet zo snel op een contactverbod komt te staan als de doorsnee pervert. Het ongemakkelijke schuifelen en de pocherige prietpraat die volgens het cliché eigen zijn aan zulke eerste afspraakjes, vormen de kern van ‘First Dates’.

Om het even wie op restaurant ooit meer aandacht heeft gehad voor het gesprek aan het belendende tafeltje dan voor het eigen hors-d’oeuvre, is dus bekend met de nieuwsgierigheid waar ‘First Dates’ op mikt. En toch wil het programma niets weten van herkenbaarheid. De lotgenoten die elkaar voor het eerst ontmoeten in het restaurant annex tv-studio, en die in een halsbrekend tempo voor de camera worden geduwd, zijn zorgvuldig geselecteerd om de kans op smullen ook voor de kijker zo groot mogelijk te maken. Eén koppel had elkaar bijvoorbeeld al eens uitgebreid besnuffeld, en even daarvoor kon je nog een vrouw op leeftijd gadeslaan die er uitvoerig mee uitpakte dat ze als conservatief raadslid ooit nog in de directe omgeving van Margaret Thatcher had vertoefd. Ze leek toch vooral de aflevering gehaald te hebben omdat ze nog net iets meer gemeen had met Hyacinth Bouquet. Ondanks heur opgestoken pinkje liet het raadslid evenwel de kans niet onbenut om tijdens het tafelen bij haar disgenoot te informeren naar de staat van zijn apparaat. Toegegeven, zoiets zag je Hyacinth dan weer niet snel doen. Inlichtingen inwinnen over de tamp van je tafelgezelschap moet vast een tip van wijlen Maggie geweest zijn.