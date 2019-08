'Amerikaanse overdosis' op Canvas: 'Wat in vandaag in Amerika gebeurt, waait eerder vroeg dan laat over naar Europa'

Obesitas is vooral in de Verenigde Staten een favoriet tijdverdrijf. Bovendien is het verschijnsel apotheek daar niet zo afgelijnd als hier: in de eerste de beste supermarkt kan je, vaak zonder voorschrift, uppers en downers kopen. Het zal dan ook niemand verbazen dat uitgerekend Amerikanen vaak verslaafd raken en blijven aan al wat ook maar neigt naar pepmiddelen, roesverwekkers en kalmeermiddelen. De balans slaat helemaal op tilt als je er de pijnstillers bij rekent.

De definitie van een drug is ook niet meer wat ze was. Ooit waren drugs iets voor criminele marginalen onder elkaar en lag in de goegemeente haast niemand wakker van een overdosis meer of minder, alleen van het aantal inbraken en overvallen die het geld moesten genereren om aan zo’n overdosis te raken. Maar wat niemand luidop zegt, is dat de farmaceutische industrie, die legale pijnstillers levert, een verslaafde ziet als een vaste klant die herhaalde aankopen doet. En dat die pijnstillers meer dan ooit opiaten bevatten, doet ook de grens tussen heroïne en zomaar een slaapmiddeltje vervagen – een pilletje zoals Oxycontin is dubbel zo verdovend en verslavend als morfine. Niet voor niets houden betogers voor de kantoren van farmaceutische bedrijven pancartes omhoog met het opschrift ‘Greed kills’, hebzucht doodt. Eén familie heeft miljarden dollars verdiend aan de verkoop van het door al te gewillige dokters van harte aangeprezen middel dat, zo is nu onomstotelijk bewezen, al duizenden slachtoffers heeft gemaakt.