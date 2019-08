'Woodstock' (Canvas): 'Geen enkele generatie heeft sindsdien zoveel goeds gezaaid'

Zoals alle gemythologiseerde fenomenen en evenementen werd ook Woodstock herleid tot een pantheon van intergalactische getalenteerde supersterren die in een ultieme viering van creatieve vrijheid en passant ook het idealisme en de verdraagzaamheid hebben uitgevonden. Dat het de hippies waren die drugsgebruik aanvaardbaar maakten, dat op de festivalwei ook werd gevochten, verkracht en gestorven, en dat slechts een miniem percentage van de optredens écht de moeite waard was, wordt vaak weggemoffeld. Vooral door ooggetuigen die met het festival meteen ook zichzelf proberen te vereeuwigen. En dan zwijg ik nog van de middeleeuwse voorzieningen (de stront liep in beken over het festivalterrein) en de abominabele klank.

Anderhalf uur getuigenissen leiden hier tot één conclusie: het is een mirakel dat Woodstock niet op een ramp is uitgedraaid. Want Woodstock is ook het verhaal van wat nét niet is gebeurd: een tornado, een blikseminslag, overstromingen, een massa-elektrocutie, een massale voedselvergiftiging, rellen, plunderingen…