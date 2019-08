'America To Me' op NPO2: weinig opbeurend beeld van een gespleten samenleving, waarin wit en zwart steeds verder uit elkaar drijven

Oak Park is niet alleen een onderwijsinstituut met een uitstekende naam, het is ook een zeer progressieve school: in tegenstelling tot veel andere telt ze ongeveer evenveel zwarte als witte leerlingen en wordt er in de lessen veel aandacht besteed aan hete hangijzers als diversiteit, ongelijkheid en racisme. Het loopt er ook vol met zeer gemotiveerde, betrokken en – zoals dat eigenlijk hoort – gepassioneerde leerkrachten die hun uiterste best doen om ál hun leerlingen, ongeacht kleur of afkomst, te laten afstuderen met een diploma dat hun zoveel mogelijk kansen biedt.

En vooral ook om hen niet voortijdig te doen afhaken. Jess Stovall, een lerares Engels en het soort toegewijde leerkracht waarvan je wenste dat je er zélf destijds wat meer was tegengekomen, benadrukt dat het cruciaal is om de leerlingen op de schoolbanken te houden, voorál kwetsbare zwarte leerlingen. De interesse verliezen in de lessen, spijbelen en ten slotte definitief wegblijven van school is voor hen vaak een rechtstreeks pad naar een onzeker en gevaarlijk bestaan in de hood. Ze vertelt met tranen in de ogen hoe één van haar leerlingen via dat parcours in een bende terechtkwam en niet veel later werd vermoord, en dat ze zoiets niet opnieuw wil meemaken: ‘Ik denk niet dat mensen beseffen dat dit vak soms een kwestie van leven of dood is.’