'Huizenjagers' op VIER: 'Aan wanhoop grenzend optimisme'

Het zou te ver gaan om te veronderstellen dat het kransje dat nu al vijf seizoenen in de eerste plaats met zichzelf te koop loopt in ‘Huizenjagers’ een staalkaart is van de gemiddelde Vlaamse huizenboer, maar dan rest de vraag of de makers van ‘Huizenjagers’ dan een voorkeur hebben voor zulke lui, of dat zulke types, wellicht met een gezwind aandikkende klandizie in het achterhoofd, zich gewoon vaker inschrijven. Het ene sluit het andere natuurlijk niet uit: afgaand op ‘Huizenjagers’ behoort een bijna suïcidale dosis zelfoverschatting tot het basispakket van de rechtgeaarde makelaar. Je wordt er óf stuntman mee, óf je begint iets in vastgoed.

Om maar te zeggen dat ook in het nieuwe seizoen van ‘Huizenjagers’ niet de gepresenteerde halfopen tot open bebouwingen centraal staan, maar de lui die ze proberen te slijten. Er hangt, zoals zo vaak, ook een wedstrijdje aan vast, maar zoals bijna even vaak is die competitievorm meer middel dan doel: de camera’s staan immers niet aan de meet, maar langs de piste, waar elke collegiale elleboogstoot tussen de ribben zo treffend mogelijk in beeld wordt gebracht.