'Circle of Life' op één: 'Jaja, het leven'

In de programma’s ’Birth Day’, ‘Wedding Day’ en ‘Last Days’ kwam ze de afgelopen jaren over de vloer bij mensen die zich in levensfases bevonden waarbij je normaal gezien geen pottenkijkers duldt, of hoogstens één die tegen betaling je klamme hand vasthoudt terwijl je er je eerste kind dan wel je laatste stervensadem uitperst. In ‘Circle of Life’ doet ze dat allemaal nog eens over, vrij letterlijk: de reeks bestaat hoofdzakelijk uit verknipte en door elkaar gehaspelde beelden uit die drie voorgaande reeksen, aan elkaar gepraat door Blanquaert, die voor elke aflevering een passend thema verzonnen heeft.

De eerste aflevering ging over liefde: ‘een duur woord’, sprak ­Blancquaert, die vervolgens een reeks beelden presenteerde waaruit je kon opmaken dat het anders wel vrij goedkoop over de toonbank gaat. Vaak volgden de fragmenten elkaar op in een soortement medley, maar soms werden ze uitgebreider getoond, zoals in het geval van het fragment uit ‘Last Days’ van twee jaar geleden over het Vlaamse gezin waarin de moeder des huizes haar wens tot euthanasie duidelijk maakte aan haar dochters, en die uiteindelijk ook in de praktijk bracht. Opvallend genoeg ontbrak net dat gezin aan het eind van de aflevering in het overzicht van hoe het intussen gesteld was met de mensen die je het voorbije halfuur had zien voorbijkomen in hun uiteenlopende levensfases.