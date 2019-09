Als kijker van 'Zo Man Zo Vrouw' op VIER ben je toch vooral blij dat zo'n Jani iemand anders overkomt

U denkt voortaan weer beter twee keer na voor u die beige driekwartsbroek gaat combineren met dat kanariegele tanktopje, want bij VIER hebben ze Jani Kazaltzis nog eens losgelaten op de minder modebewuste medemens. ‘Zo man zo vrouw’ is inmiddels al zijn twaalfde seizoen toe, maar Jani lijkt vastbesloten om door te gaan tot werkelijk élke Vlaming shtijl heeft. Als hij maar met zijn tengels van onze cargobroeken blijft.

Het is al een paar seizoenen de gewoonte dat Jani zich - voor hij zich op de modale burger met stuitend gebrek aan smaak stort - in de eerste aflevering bekommert om de vestimentaire noodtoestand van een setje Bekende Vlamingen. Maakten deze keer hun opwachting: Erik Van Looy en Barbara Sarafian. Zij hadden zich voorgenomen om hun gastheer al meteen flink te jennen, want de ene had zich vermomd als zwerver en de ander daagde op in zwarte laklederen broek en fluogele winterjas. Van Looy was de zwerver, voor alle duidelijkheid.

De regisseur en de actrice hadden op bevel van Jani een staalkaart van hun kleerkast meegenomen naar de studio, waar de stylist er zichtbaar van genoot om het textiel dat voor hem uitgestald zonder genade af te branden. Vooral de badstof pyjama van Van Looy ontsnapte niet aan Jani’s hoon. De kleerkast van Sarafian kreeg ook meteen de volle laag: “Het lijkt wel een carnavalswinkel.”

Jani, die des winters zijn kachel draaiende houdt op een mix van Birkenstocks en debardeurs, stuurde Van Looy en Sarafian er vervolgens op uit om voor elkaar een nieuwe uitmonstering bij elkaar te shoppen. Van Looy had het lumineuze idee om voor Sarafian een mannenpak uit te kiezen, wat hem er nadien toe bracht haar om te dopen tot - komt-ie - ‘Barbara Sarafiman’. Kan iemand ons uit die deuk komen halen?

Onvermijdelijk ondergaan de deelnemers aan ‘Zo man zo vrouw’ uiteindelijk een make-over door Jani zelve, en ook Van Looy en Sarafian ontkwamen er niet aan. Hij transformeerde hen tot een stel bollebofs zoals je die in Saint-Tropez bij valavond met een glas pomerol aan de lippen kan zien keuvelen over de wisselkoers van de kaviaar. Die nieuwe look zat hen - eerlijk is eerlijk - wél als gegoten. Ze straalden en waren er oprecht blij mee. Wij waren dan weer oprecht blij dat onze eigen kleerkast nog helemaal compleet was, vormloze T-shirts en afgewassen broeken incluis. Je ziet zo’n Jani bij voorkeur toch een ander overkomen.