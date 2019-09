In ‘Taboe’ bijvoorbeeld, waarin Philippe Geubels enige tijd geleden probeerde om inkijk te verschaffen tot besloten bevolkingsgroepen, door al schertsend de grens van hun zelfrelativering op te zoeken. ‘Durf te vragen’, voorgezeten door de enigszins aandachtiger gekapte Siska Schoeters, heeft een soortgelijke ambitie. Maar waar ‘Taboe’ humor als glijmiddel zag voor wederzijds begrip, doet ‘Durf te vragen’ het met botte nieuwsgierigheid.

Net als ‘Taboe’ haalt ‘Durf te vragen’ vertegenwoordigers van een tot de verbeelding sprekende subgroep in de studio – de eerste aflevering draaide rond mensen met dwerggroei – maar in plaats van hen te onderwerpen aan een rist moppen, krijgen ze een reeks vragen voorgeschoteld die ingesproken werden door de man in de straat; een kerel die je sowieso op eigen risico vertrouwt, en die op aansporen van Schoeters nu helemaal alle schroom liet varen om vragen prijs te geven die, luidens ‘Durf te vragen’, iederéén zich weleens gesteld heeft, zij het nooit luidop. Zo kregen de verticaal benadeelde interviewees in de eerste aflevering niet alleen onschadelijke vragen te slikken als ‘Hoe groot bent u?’, maar moesten ze zich ook een houding zien te vinden wanneer zo’n onverlaat op straat zich luidop had afgevraagd of dwerggroei ook invloed had op de inhoud van je broek, die naargelang de interviewee blijkbaar al dan niet in de kinderafdeling op de kop werd getikt. Zelfs zulke vragen, te lachwekkend om er waarde aan te hechten, waren nooit helemaal zonder verdienste, want zo kwam je toch maar mooi onbedoeld iets te weten over de lui die ze stelden. Af en toe werd je er zelfs aan herinnerd dat je niet per se in zakformaat uitgegeven hoeft te zijn om een klein mens te zijn: één zo’n figuur, hij vroeg of de bevraagden bereid zouden zijn om op te draven op z’n bedrijfsfeest als de zeven dwergen, werd onomwonden maar terecht een eikel genoemd door de 20-jarige Shauna. En ook van de goochemerd die oprecht vroeg of hij op de knieën moest als hij een gesprek wilde aanknopen met iemand met dwerggroei, had je maar wat graag de smoel gezien. De vraagstellers in ‘Durf te vragen’ bleven echter onzichtbaar, maar die laatste kan je vast herkennen aan de trapladder die hij meezeult voor het geval hij ooit een praatje wil slaan met iemand van groter gestalte.