Bereid u voor op een stortvloed aan halfbakken woordspelingen in de culinaire sfeer, want gisteravond stelden wij ons bloot aan de take-off van het derde seizoen van ‘Bake off Vlaanderen’. Gastheer van dienst is ook deze keer Wim Opbrouck , een man die wij in velerlei gedaanten uitermate kunnen smaken. Helaas ligt zijn rol van frivole circusdirecteur in de witte baktent ons soms wat zwaar op de maag.

Inmiddels heeft half Vlaanderen in tientallen kookshows al de kans gekregen om zijn talenten aan het fornuis tentoon te spreiden. Je moet echt al een complete kluns zijn en nog geen ei kunnen koken om nog níét in één of ander bak-, braad- of pocheerprogramma gezeten te hebben. Of je had tot nog toe geen spat zin om met een schort omgebonden op tv te komen, dat kan ook. ‘Bake off Vlaanderen’ heeft toch ook deze keer weer tien amateurbakkers gevonden die zich maar wat graag willen bewijzen met klopper en deegrol.

Hun eerste opdracht was een plaatkoek te bakken en die in zestien precies gelijke stukjes te presenteren aan juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn, die ook opnieuw van de partij zijn. Plaatkoek klonk ons als leek behoorlijk elementair in de oren, maar dan kwam daar kandidaat Peter aanzetten met een ‘orange flavoured millionaires shortbread’. We zien het ons nog niet bestellen bij de bakker, vooral omdat we na twee stappen buiten onze voordeur alweer glad vergeten zijn wat we ook alweer van plan waren te kopen.

Om het de smaakpapillen van de juryleden zoveel mogelijk naar de zin te smaken, klopten, kneedden, mengden en bakten de kandidaten dat het een aard had. Ei zo na verloste Patricia haar medekandidaten - en ons - uit hun lijden door de hele tent in de hens te zetten. De vlammen kwamen vervaarlijk uit de ovenmond geschoten, van haar kokos restte slechts een hoopje smeulende as. Als bij toverslag leverden alle kandidaten na twee uur hard labeur alsnog iets eetbaars af, wat heden vaak al volstaat om op gejuich onthaald te worden in televisiekeukens.

Spritsen bakken bleek dan weer andere koek. Sommige bakkers moesten wel een keer of drie van voor af aan herbeginnen met hun deeg voor de zandkoekjes. En ook de 3D-selfiekoek, die in deze aflevering het pièce de résistance moest worden, dreef enkele kandidaten tot wanhoop. Uiteindelijk werd lerares Lorentia (26) uit Genk als eerste van dit nieuwe seizoen uitgeroepen tot beste bakker. Jan (62), burgerlijk ingenieur ruimtevaart uit Knokke-Heist, zat dan weer met de gebakken peren en mocht als eerste zijn koffers pakken. Wij hadden er tegen dan onze buik al een tijdje van vol. (Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hadden voor die flauwe woordspelingen.)