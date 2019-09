'Weg van het meesterwerk' (Canvas): 'Achter vijfhonderd jaar oude kunst gaat ook een half millennium aan geschiedenis schuil'

Geen deskundige die bijvoorbeeld met zekerheid kan zeggen of de meester te Antwerpen, waarvan wél met zekerheid is geweten dat hij er z’n ezel heeft neergepoot, in naam van de kunst ooit een kat van een stadhuistrap heeft gekeild. En omdat het diepte-interview destijds nog niet op punt stond, valt er ook over het privéleven noch de overtuigingen van de artiest veel te vertellen. Het maakt ‘De korenoogst’, de Bruegel waarrond de eerste aflevering van ‘Weg van het meesterwerk’ draaide, er nog iets raadselachtiger op dan al het geval is, en dus was er niet bijster veel inlevingsvermogen nodig om de fonkel te doorgronden die je zag in de ogen van Thomas Vanderveken wanneer hij er oog in oog mee kwam te staan.

Voor die ontmoeting was Vanderveken - bedgenoot van Véronique Leysen met kind nummer twee onderweg (wàt een tijd, die 21e eeuw) - helemaal naar het Metropolitan Museum of Art in New York getrokken. Want, zo luidt de premisse achter ‘Weg van het meesterwerk’, achter vijfhonderd jaar oude kunst gaat ook een half millennium aan geschiedenis schuil. Om het vervlieden van al die jaren treffend samen te vatten, legde Vanderveken nu dezelfde reis af die het stel penseelstreken op plank destijds gemaakt had.