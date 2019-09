'(h)AllooMedia' op VTM: in alle opzichten een getrouwe kopie

‘Zeg nooit nooit’, zei Luk Alloo toen hem laatst gevraagd werd of hij ooit een vervolg zou breien aan ‘ Sterren en kometen ’. Je kon er dus donder op zeggen dat je dra naar een doorslagje, dan wel een heropstanding zou kijken van het eertijdse showbizzmagazine, en toen ‘(h)AllooMedia’ aanbrak, wist je: het was zover.

2.0 5 0

In ‘(h)AllooMedia’, dat het alvast qua nomenclatuur moest afleggen tegen het origineel, werd er vrolijk gedaan alsof er geen twee decennia verstreken waren, en dus bevond Alloo zich al in de eerste minuut met Paul Jambers in een motorbootje waarin ze richting Evanna stoven, het drijvend decor waarin Gert Verhulst tegen betaling onnoemelijke dingen doet met het talkshowformat.

Jambers, wiens Pascale die week te gast was in ‘Gert Late Night’, had duidelijk schik in die enterpoging, en mat zich ogenblikkelijk de rol aan van een NAVO-officier die bedreigingen schreeuwde richting de BV’s op het dek: een grap die hij beduidend minder snel moe werd dan jij, wat James Cooke er al snel toe noopte de vinger op de wonde te leggen door te vragen of de heren reporters dààrvoor nu helemaal naar Oostende waren gekomen.

'‘Waarom ben je niet op tv?’, vroeg Alloo aldoor, terwijl je evengoed kon vragen waarom sommige dingen wél klakkeloos zendtijd bemachtigen.'

Daarna trok Alloo naar een concert van Bart Peeters, waar hij, als wenk naar diens gelijknamige nummer, brood voor morgenvroeg uitdeelde. Het zag er even spannend uit als het leest, en dus baande hij zich uiteindelijk ook nog een weg naar het podium. Peeters, in elke gedaante een vakman, deed alsof hij het allemaal best vond, wat de hele interventie nogal tandeloos deed overkomen.

Dat leek ook Alloo te beseffen, en dus ging hij daarna in de hem vaak aangewreven guerillastijl Kobe Ilsen lastigvallen op een Antwerps terras. Ilsen, nu ook weer niet zò onder de indruk, werd ter plekke door Alloo in allerlei inderhaast verzonnen tv-formats geduwd, bedoeld om hem eraan te herinneren dat hij even zonder programma zat. ‘Waarom ben je niet op tv?’, vroeg Alloo aldoor, terwijl je evengoed kon vragen waarom sommige dingen wél klakkeloos zendtijd bemachtigen.

Na vier formats begon het allemaal iets te zeer te lijken op een aan een vrijgezellenfeest gelieerde ludieke opdracht, waarop je je afvroeg of Alloo’s onderwerpen, anno 2019 gewend om op elke straathoek tot een selfie verzocht te worden, onderhand niet beter bestand waren tegen die guerillatactieken dan Alloo zelf.

Volgde: Pascale Naessens - alweer - die blind een gerecht moest bereiden maar er vooral mee wegraakte reclame te maken voor ‘r nieuwe boek, en een item waarin Axel Daeseleire opgezadeld werd met Jo Vally, die er al lang geen graten meer in ziet om punchline te spelen. Het best voorbereide item in ‘(h)AllooMedia’ bleek een datingshow, waarin voormalige sportlui als Freddy de Kerpel en Johan Boskamp gekoppeld werden aan bimbo’s die in ‘Temptation Island’ al hun kwartiertje voetlicht opgebruikt hadden. Nu heb je er tegenwoordig een dagtaak aan om niet om de oren geslagen te worden met nieuwsjes over zulke fraai gecoiffeerde staaltjes van etherverspilling, waardoor hun aantreden in ‘(h)AllooMedia’ dan ook minder cassant aanvoelde dan verhoopt.

Zeker, ‘(h)AllooMedia’ was in alle opzichten een getrouwe kopie van ‘Sterren en kometen’. Maar zo ging het ook voorbij aan het feit dat de mediawereld, modderpoel waarin Alloo destijds beroepshalve in viste, sindsdien een andere biotoop is geworden. Tegenwoordig hebben ze er waterzuivering, en ze wordt bewoond door haaien.