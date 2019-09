Ergens in de eerste aflevering mompelt een verslagen Randy Paret: ‘Wie zíjn de Callboys eigenlijk? Op dit moment zou ik het echt niet kunnen zeggen.’ U ongetwijfeld wél: lege kleerkast Devon (Matteo Simoni), grootsprakerige junk Wes (Stef Aerts) en blonde brok Jay, excuus, Jeremy (Rik Verheye) zijn lang verloren kameraden die u eindelijk weer in de armen kan sluiten. Met hun vieren vormen ze een bende die, als één van hen weer ‘ns zijn voet in een dampende vlaai plant, liever sámen uitglijdt. Dixit Wes: ‘Er is gene mij in dees verhaal. Er is alleen wij.’

Al staat diezelfde Wes er toch verdacht alleen voor. Sinds we hem voor het laatst zagen, is zijn bomma - zijn anker - komen te overlijden, en tussen hem en zijn broer, boekhouder Tony Biets (de fantastische Yves Degryse krijgt een veel grotere rol), loemt een gat dat zelfs met een Randy-dilo niet opgevuld raakt. Wes snuift zich een ongeluk, terwijl Randy de zaak boven water probeert te houden, daarbij geholpen dan wel vakkundig tegengewerkt door Devon en Jay.