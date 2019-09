Met de eerste vallende bladeren scharen we ons allen traditioneel voor de buis op zondagavond, voor de zogeheten prestigieuze fictie die een welkom einde maakt aan de droogte van de televisiezomer. Dit najaar krijgen we op het gefacelifte Eén ‘Grenslanders’ voorgeschoteld, een misdaadreeks die zich buigt over een complexe zaak in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.

In het mistige moerasland aan de Belgische kant van de grens, wordt een fel gehavend zwart meisje aangetroffen. Om het verdwaasde meisje aan het praten te krijgen, doet de sympathieke, sullige commissaris Vervenne (Sebastien De Waele) een beroep op traumaspecialist Bert Dewulf, een eigenzinnige maar intelligente man die vaak door de politie wordt ingeschakeld omwille van zijn specifieke psychologische kwaliteiten. Om de niet te negeren gelijkenissen met Professor T. nog wat in de verf te zetten, wordt Dewulf gemakshalve ook vertolkt door Koen De Bouw.