‘Gebaseerd op waargebeurde feiten.’ Niet zelden is het de premisse van een weekendfilm op Vitaya waarbij het gezellig een doos roomijs weglepelen is. De beker Häagen-Dazs mag evenwel in de vriezer blijven voor ‘Unbelievable’, een nieuwe Netflix-reeks die gebaseerd is op een verkrachtingszaak in de Amerikaanse staten Washington en Colorado van enkele jaren terug.