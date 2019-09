Uitgerekend daar ontbrak het de ‘De luchtpolitie’ aan. De fascinatie van VTM voor de arm der wet is bekend, alsook de neiging om wetsdienders tijdens de werkuren met Luk Alloo op te zadelen, en dus was onder dezelfde titel acht jaar geleden ook al te zien hoe de helikopterbrigade van de federale politie vanuit de lucht grondtroepen bijstuurde bij het klissen van plankgaskrapuul of over tuinhekken hordenlopende inbrekers. Het resultaat toen was een portret dat vooral wou tonen dat zulke letterlijk vliegende brigades heel erg nodig waren, een conclusie die vast vrolijk toegejuicht werd door enkele gevestigde machten.

Voor de herlancering leek er amper gemorreld aan die formule: zodra zo’n verdacht voertuig op een snelweg een spurt richting einder inzette, barstte er een protserige soundtrack los die je herkende uit soortgelijke politiereeksen van Amerikaanse makelij. Helemaal link werd het wanneer ‘De luchtpolitie’ een luchtiger toer op wilde, en toonde hoe de dienstdoende tactical flight officer, zoals zo’n klabak dan heet als die met beide hielen van de grond komt, jolig met de warmtecamera vaststelde hoe een ongelukkige darmlijder zich in een treurige berm noodgedwongen en in spookachtig zwart-wit van z’n laatste maaltijd ging ontdoen. Als klapstuk bleef de helikopter daarna hangen boven een koppel dat in alle hartstocht de echtelijke sponde niet meer bereikt had, en in het Mechelse Vrijbroekpark van bil ging.