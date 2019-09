Koen Wauters laat zich, toch als je de vakbladen enige geloofwaardigheid mag toedichten, eerder tot die eer ste groep rekenen, wat niet gezegd kon worden van Xander en Lena, het paar dat centraal stond in de laatste aflevering van ‘Over winnaars’. Tien jaar geleden werd hun wagen vol in de flank geraakt: het noodlot was komen aansjezen met vierwielaandrijving, en daarvan droegen ze allebei tot op vandaag de sporen. Xander kwam er het bekaaidst af en raakte vanaf het borstbeen verlamd, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Hun voornemen om samen de wereld te zien werd een niet te veroorloven luxe: de Chinese Muur afstruinen, zoals ze ooit gehoopt hadden, leek onhaalbaar per rolstoel, en de bouw van een Chinese Lift liet, zoals het communistische regimes betaamt, ook al op zich wachten.

Zoiets moet je natuurlijk geen twee keer zeggen tegen Koen Wauters, die voor ‘Over winnaars’ al twee seizoenen lang mensen met een fysieke beperkingde hort op jaagt. Vóór Xander goed en wel bekomen was van de verrassing die erbij hoort als je plots een cameraploeg in je huiskamer aantreft, werd hij door Wauters al tot trainen aangemaand om alsnog die Chinese Muur te bedwingen. Een moeizame oefening op de trappen van het Atomium volgde, waarbij je Xander met elke tree iets meer twijfels zag krijgen bij de liefdadigheid die hem te beurt was gevallen. Even waagde je het om vanuit je zetel te bedenken dat één en ander toch meer moeite inhield dan het waard leek, maar als je wist wat goed voor je was, slikte je die oprisping weer in: jij hebt ook makkelijk praten met je zolen op de grond.