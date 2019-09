'Dancing With The Stars' op vtm: 'Een toneelstuk in drie bedrijven'

In dezelfde categorie: ‘Dancing with the Stars’. Kijken naar mensen die zich, terwijl ze hun uitslaande paniek dapper onder controle proberen te houden, met lijf en leden op het podium storten, is nog altijd aangenamer dan zélf een beentje in de lucht gooien.

Voor aanvang van dit tweede seizoen hadden juryleden Michel Froget en Leah Thys al een subtiele chassé richting uitgang ingezet, waar Davy Brocatus en de immer elegante Sam Louwyck – een man die de rum in rumba stopt – klaarstonden om hun plaats in te nemen naast Jan Kooijman en de zich nog steeds van een onverklaarbaar accent bedienende Joanna Leunis. Intussen wisselde Kat Kerkhofs, vorig seizoen als deelneemster nog tweede, van rol met copresentator Jani Kazaltzis. Dat zij, in welke rol ook, in de eerste plaats altijd gewoon Kat is, bleek ook hier een goede zaak voor de sfeer. Verder mocht alles gemakshalve bij hetzelfde blijven: negen BV’s, negen danspartners (waaronder minstens één gepatenteerde Italiaan), en één eindeloos voortdenderende show waarin de gezellige voor- en achterafjes af en toe doorprikt werden met een dansje.