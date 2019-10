Dat laatste gezin werd eerst aan de kijker prijsgegeven. Het betrof een koppel architecten, dat naast maquettes van modelwoningen ook een au pair in huis had. ‘Als vrouw ben ik volledig ontlast van de huishoudelijke taken,’ sprak de vrouw des huizes. Of haar man, als man, ook even ontlast was, kwam je niet te weten. Aangezien hij zijn schaarse vrije uurtjes ook nog vulde als kinesitherapeut, was de kans alleszins klein dat hij zich vaak achter de afwas bevond. De Porsche die ze op stal hadden, noemde de vrouw ‘een hebbedingetje’, en ze vertelde hoe ze bij het parkeren gewoonlijk foto’s nam van de aan haar belendende auto’s – je weet maar nooit of zo’n schooier het in z’n hoofd haalt je sportkar te krassen met z’n portier.

Innemende mensen, kortom, maar het contrast met het gezin aan de andere kant van de kloof viel daardoor niet te ontkennen, wat natuurlijk de bedoeling was. Daar was de vader ooit zelfstandig aannemer geweest, tot een werkongeval hem de armoede ingejaagd had en hij en zijn gezin in een kleine huurwoning dwong waar plaatselijke deurwaarders intussen blindelings de weg naartoe vonden. Voor de camera sprak zijn vrouw haar dankbaarheid uit dat hun twee zonen zich niet konden herinneren dat ze het ooit beter gehad hadden. De soundtrack eronder had ook medelijden met hen.