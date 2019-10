'Gert Late Night: De Movie' op VIER: je had er waarschijnlijk bij moeten zijn

James Cooke mag beweren wat hij wil, maar als ‘ Gert Late Night: De Movie’ een echte film genoemd mag worden, dan mogen we Heineken voortaan ook in de rayon van het betere bier gaan zoeken.

2.0 5 0

Voor het nieuwste audiovisuele avontuur van de commerciële pleziervaart bestaat al een ander F-woord: flauwekul. Dat is niet per se een verwijt, want flauwekul is precies wat de kapitein van de Evanna en zijn scheepsmaatje hebben willen maken. We zouden hier kort iets over de plot kunnen zeggen, maar zoals het radicaal experimentele filmmakers als Gert en James nu eenmaal betaamt gebruikten de regisseurs het rudimentaire moordcomplot slechts als excuus voor waar het in hun artistieke universum echt om draait: met enkele bekende Vlamingen lol trappen op een boot.

Beter dat ze het daar doen dan bij u thuis, denkt u dan wellicht, maar het eindresultaat kwam onvermijdelijk Vlaamse huiskamers binnengevaren. En dat eindresultaat was een losjes aan elkaar genaaide reeks moppen die in het verleden door anderen weleens beter werden uitgevoerd. Door Gaston en Leo bijvoorbeeld, of door Peter Sellers in zijn rol als Inspector Clouseau.

Niet dat ‘Gert Late Night: De Movie’ internationale allure had. Omdat het toch in de eerste plaats een Vlaams streekproduct blijft, waren het de momenten met lokale ingrediënten die de meeste aandacht kregen. Luc Appermont werd bij de neus genomen (letterlijk, uiteraard), Kevin Janssens mocht even scheel komen kijken, Bart Tommelein promootte een of ander plaatselijk dialect en Alex Agnew zwaaide met een bloederig mes.

Ergens in die opeenvolging van middelmatige sketches zaten twee of drie goeie grappen verstopt, maar uiteindelijk leek ‘Gert Late Night: De Movie’ nog het meest op dat ongemakkelijke gesprek dat immer eindigt met de verzuchting dat je er echt bij had moeten zijn. Maar: als Hollywood films mag maken over Angry Birds, gezelschapsspelletjes en emoji’s dan mogen twee clowns op een boot dat ook over zichzelf. We mogen al blij zijn dat ze het niet integraal in die badjassen hebben gedaan.