‘Make Belgium Great Again’ heeft een transfer overgehouden aande puike kijkcijfers van de eerste reeks. Frances Lefebure en haar team ruilen de dinsdagavond in voor de zondagavond. Voor wie geen flauw benul heeft waarover het gaat omdat de reeks gelijkviel met de wekelijkse squashpartij met de buurman van drie huizen verder: ‘Make Belgium Great Again’ mikt op een lach en een traan – het is een feelgoodprogramma met een hoger doel: de wereld verbeteren.

‘Make Belgium Great Again’ is er in het verleden in geslaagd impact te hebben op een grote groep mensen. Dat het aantal geregistreerde orgaandonors is toegenomen, is de verdienste van de programmamakers. Je zou de opmars van de drinkbus ook aan hen kunnen toeschrijven. Nog zo’n pluim op de hoed van Frances Lefebure en co: Vlaanderen aanzetten tot het volgen van een cursus reanimatie. De VTM-show drukte op korte tijd en op ludieke manier zijn stempel. De weg ernaar toe was dan wel hobbelig en soms vervelend, aan de finish werd het doel bereikt: de bewustwording van de Vlaming vergroten.