'Celebs gaan daten': 'Adonis schrijft recensie'

De luisterrijke singles in kwestie heten Chey Ciani, Jarne Baele, Dylan Diaz Peña Verlez, Justine De Jonckheere en Pommeline Tillière – achternamen optioneel. Ze worden in hun zoektocht naar eeuwige liefde dan wel verlengde roem geholpen door Goedele Liekens en sidekick Jani Kazaltzis, die meteen naar de kern van de zaak ging met vragen à la: ‘Wat is je wildste seksstandje?’ De celebs mochten hun droompartner beschrijven – die moest ‘grappig en intelligent’ zijn, al was het tegendeel in de praktijk geen dealbreaker – en werden dan voor de leeuwen gegooid in een zaaltje waar ze uit een stuk of honderd nieuwsgierigen één date moesten kiezen. Een ongemakkelijk familiefeest waar iederéén de grijpgrage zatte nonkel was.

Sommige kandidaten wens je het beste toe: Justine is een gewoon meisje dat gereserveerd maar oprecht overkomt, en Pommeline een eeuwig gewond vogeltje dat de leegte van haar gebroken hart al iets te vaak heeft proberen op te vullen met siliconen. Me dunkt dat ze best zo ver mogelijk van dit soort programma’s weg zou blijven. Wat de gemiddelde Vlaamse tv-maker betreft: nóg eens tonen hoe ze haar gevecht tegen de tranen verliest, is de onverschilligheid voorbij.