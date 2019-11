'His Dark Materials': 'Sympathie voor een pratende ijsbeer'

Na de rampzalige filmversie uit 2007 leek dit meesterwerk voorgoed verbrand, maar ruim tien jaar na het Hollywood-debacle hebben de BBC en HBO zich tot onze grote vreugde aan een nieuwe versie gewaagd. Mét de uitgesproken intentie om de trilogie met het gepaste respect recht te doen, de zaak niet vanaf de eerste seconde vol te proppen met leeghoofdige CGI, maar rustig de tijd te nemen (elk seizoen beslaat één boekdeel) om de plot uit de doeken te doen en – vooral – om ons kennis te laten maken met het wonderlijke, magische universum dat Pullman heeft bedacht. Het verhaal is gesitueerd in een met petroleumlampen verlichte wereld, waar auto’s of computers niet bestaan en men per luchtballon of zeppelin reist. En misschien wel het opvallendste kenmerk: iedereen wordt er vergezeld door een daemon, een pratend dier dat een voorstelling is van de ziel. Schrik niet als u na een paar afleveringen een diepe sympathie ontwikkelt voor een pratende ijsbeer die naar de naam Iorek Byrnison luistert.

De heldin van ‘His Dark Materials’ is Lyra Belacqua, een 12-jarig weesmeisje dat haar jeugd als vondeling in een college in Oxford doorbracht en een tocht naar het mysterieuze Noorden onderneemt, op zoek naar haar oom-avonturier Asriel én een aantal spoorloos verdwenen kinderen. Ze wordt daarbij op de hielen gezeten door agenten van het Magisterium, een duistere religieuze organisatie die de wereld stevig onder de knoet heeft en vreest dat een recente ontdekking van Asriel hun eeuwenoude heerschappij bedreigt.