'Ooit vrij' op VIER: 'Een verbaal pak voor de broek'

Als belastingplichtige brave borst betaal je er echter wel aan mee, wat als gevolg heeft dat ook onbevoegden ter zake zelden schroom voelen bij het vormen van meninkjes over het vermeende luilekkerleven aldaar. ‘Ooit vrij’ was niet de eerste docureeks die postvatte binnen gevangenismuren, er bestaan vast heelder celblokken waar de geest en vooral de aftershave van Luk Alloo nog rondwaart, en dus bekommerde ze zich hoofdzakelijk om zij die hun straf stilaan uitgezweet hadden.

Elke dag worden er vijftig mensen opgesloten, maar komen er evenveel vrij. Die statistiek bevatte ook Wilfried. ‘Ooit’ omvatte in zijn geval nog een goede zestien maanden. Hij had er in de gevangenis van Dendermonde ‘een lange dienst’ opzitten, vatte hij samen: bij zijn werkzaamheden destijds werd hij door de kranten omschreven als ‘een sympathieke overvaller’. Misschien is zoiets een troost in je cel, zo tussen het turven van de dagen en het afweren van claustrofobie in. Al hielp ‘Zomerbeelden’ duidelijk ook: heeft dat televisioneel stilleven dan tóch nut.